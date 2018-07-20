Рекорд Питера и медаль Татарстана: в Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике

Бегуны из Северной столицы в 12-й раз в истории выиграли эстафету четыре по 400 метров, а Наталья Евдокимова принесла Татарстану первую медаль ЧР.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани завершился чемпионат России по легкой атлетике — заключительный, четвертый день соревнований, наконец, принес хозяевам первую медаль турнира и порадовал парой любопытных рекордов. Корреспондент ИА «Татар-информ» рассказывает о том, чем запомнится казанский чемпионат страны и чьи фамилии были на слуху в финале первенства.

«Королева спорта» — именно так называют легкую атлетику — в Казани не смогла похвастаться «королевской» посещаемостью. Это, пожалуй, единственный серьезный недостаток турнира: рекламы о нем было не так много, поэтому внушительной аудитории на трибунах казанского Центрального стадиона собрать не удалось. Возможно, здесь сыграли и отголоски чемпионата мира по футболу — национальное первенство по легкой атлетике стартовало через четыре дня после завершения мундиаля, и болельщики, наверняка, еще не сумели переварить впечатления. Именно поэтому за рекордами и победами чемпионата России в Казани наблюдали или близкие участников турнира, или самые преданные поклонники «королевы спорта».

А посмотреть, в общем-то, было на что: тон заключительному дню соревнований задали финалы в беге на дистанции 1500 метров. У девушек уверенную победу с отрывом более чем в 2,5 секунды одержала Александра Гуляева, на пьедестал почета также поднялись Елена Коробкина и Инесса Гусарова — на их счету «серебро» и «бронза» соответственно.

В мужском забега ветром промчался Владимир Никитин: после его финиша секундомер зафиксировал 3:35.85 минуты, что стало новым рекордом России. «Сам не могу объяснить, что было на последнем круге — бежал на таких эмоциях, столько сил было в ногах. До последнего бежал, боролся с собой, с ветром и соперниками. Боялся, что догонят, поэтому включался каждый метр», — воодушевленно прокомментировал свою победу Никитин. Его преимущество также было очень уверенным: серебряный призер Сергей Дубровский проиграл чуть меньше пяти секунд. «Бронзу» завоевал Валентин Смирнов с результатом 3:41.35 минуты.

Татарстан все же получил одну награду на этом чемпионате России — Наталья Евдокимова стала третьей в тройном прыжке. Конкурировать с призером чемпионата мира Екатериной Коневой и прошлогодним победителем национального первенства Дарьей Нидбайкиной у татарстанской спортсменки не получилось: именно Конева и Нидбайкина выиграли «золото» и «серебро» соответственно. Но повод для гордости за Евдокимову, безусловно, есть — Наталья прыгнула на 13.92 метра, показав свой лучший результат в сезоне. «Чувствовала себя хорошо, но, если честно, хотелось прыгнуть за 14 метров. Не знаю, что помешало выполнить эту задачу. До этого на стартах не очень везло с погодой, был ветер, дождь. Сегодня было лучше, у меня была только одна попытка против ветра. Как-то не сложилась», — рассказала спортсменка после церемонии награждения.

У мужчин в этом виде программы почти на 17 метров «улетел» Александр Юрченко — ему до этой отметки не хватило лишь двух сантиметров. Результата 16.98 было достаточно для победы на чемпионате страны, второе место завоевал Дмитрий Сорокин (16.76), третьим с таким же прыжком стал Алексей Федоров.

На сладкое организаторы припасли финалы в эстафетах — эти дисциплины на беговой дорожке являются самыми интересными и непредсказуемыми. Здесь не было равных сборным Санкт-Петербурга: бегуны из Северной столицы сумели выиграть две эстафеты и еще в одной завоевать «бронзу». Удачно для петербуржцев сложились четыре по 100 метров среди женщин (44.93 секунды) и четыре по 400 метров у мужчин (3:04.88 минуты). Причем, в последней практически до самого конца лидировала команда Тюменской области, но на последнем этапе питерцы сумели-таки вырвать победу. Тюменцы остались с «серебром», третье место взяла команда Иркутской области. Для сборной Санкт-Петербурга победа в этом виде программы стала 12-й в истории — рекорд!

В женской эстафете четыре по 100 метров около полсекунды питерским девушкам уступили спортсменки Краснодарского края, третьими остались бегуньи из Пензенской области. У мужчин в этом же виде программы не было равных краснодарцам (39.73), «серебро» на счету команды Ульяновской области (39.81), «бронза» — у Санкт-Петербурга (39.84).

Наконец, в эстафете четыре по 400 метров среди женщин все призеры разменяли 3:35 минуты: на первом месте Москва (3:34.18), сразу за ними Московская область (3:34.61), на третьем месте Пермский край (3:34.94).