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Татар-информ

22 июля 2018, 15:56

Политика

В Нурлате состоялся День предварительного голосования

Фото: nurlat-tat.ru

В Нурлатском районе избирательные участки работали в двух округах: в Нурлат-Северном избирательном округе и селе Курманаево.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сегодня, 22 июля, в Нурлате прошел День предварительного голосования для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» в депутаты представительных органов местного самоуправления, пишет газета «Дружба».

В Нурлатском районе избирательные участки работали в двух округах: в Нурлат-Северном избирательном округе и селе Курманаево. В городской гимназии впервые процесс голосования был открытым. В списке избирателей значилось около трех тысяч жителей. В течение дня они проголосовали за одного из двух участников. Члены счетной комиссии отметили, что в течение дня отмечалась активная явка избирателей.



В селе Курманаево предварительное голосование состоялось по другой модели – здесь участники провели встречу с выборщиками из числа членов партии, рассказали о своей позиции и планах. После выступления выборщики проголосовали за одного из них, а счетная комиссия подвела результаты.

 

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