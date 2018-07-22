В Италии подсчитали потери из-за антироссийских санкций

10 июля Евросоюз продлил антироссийские санкции до конца января 2019 года.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Сенатор Италии Мура Роберто рассказал, что экономика страны теряет каждый день по 7 млн евро из-за действующих санкций в отношении России, сообщают «Известия».

По словам Роберто, ограничительные меры в отношении РФ сильно повредили экономике Италии. Он отметил, что около 10 тыс. человек лишились работы после введения санкций.

Делегация из Италии прибыла вчера в Грозный с трехдневным визитом. В рамках мероприятия запланирована встреча с членами правительства Республики Чечня для оценки инвестиционного потенциала региона.

10 июля Евросоюз продлил антироссийские санкции до конца января 2019 года.