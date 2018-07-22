Более 200 детей из «Созвездия-Йолдызлык» выступили в Бахчисарае

Юные таланты продемонстрировали яркую программу из хитов отечественной и зарубежной эстрады и лучших образцов мировой культуры.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На центральной площади Бахчисарая состоялся концерт фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык» и творческих коллективов Крыма, сообщает оргкомитет фестиваля.



В гала-концерте приняли участие более двухсот детей. Они представили программу из хитов отечественной и зарубежной эстрады и лучших образцов мировой культуры. Юные таланты исполнили композиции советских, российских и европейских композиторов, продемонстрировали русские и татарские народные танцы, известные произведения крымских татар, современной хореографии.



Татарстан представили дети из 20 регионов республики – воспитанники танцевальных коллективов Казани «Шарм» и «Изумрудный город», хореографической студии «Лик» Набережных Челнов, ансамбля «Яшьлек» села Богатые Сабы, вокального ансамбля «Даринки» города Бавлы, студии «Пластилин» села Пестрецы и другие.



Глава Крыма Сергей Аксенов отметил важность укрепления связей между народами. Он подчеркнул, что фестиваль сближает народы и служит миру.



Гуманитарную миссию фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» отметил в своей телеграмме и ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, Посол по особым поручениям МИД России Григорий Орджоникидзе. По его словам, фестиваль в течение 15 лет способствует профессиональному развитию детей и бережному отношению к национальным традициям.