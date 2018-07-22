Глава МИД Греции: Считаю Лаврова одним из лучших дипломатов на международной арене

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Фото: скриншот видео youtube.com
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Греции Никос Котзиас заявил, что считает своего российского коллегу Сергея Лаврова одним из лучших дипломатов, сообщает RT.
Котзиас отметил, что у него с Лавровым дружеские отношения, и рассказал, что российский коллега попросил пригласить его в Афины для подготовки визита премьер-министра страны в Москву.
По словам Котзиаса, он «сделал это приглашение», и греческая сторона будет приветствовать визит министра иностранных дел РФ.
Котзиас также дал оценку нынешним напряженным отношениям между двумя странами, сказав, что не беспокоится из-за этого и надеется на разрешение проблем «дружественным путем».
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