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Татар-информ

22 июля 2018, 13:44

Общество

Специалисты сравнили реальные зарплаты России и Белоруссии

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Размер реальной зарплаты в РФ в 2017 году оказался ниже, чем в Белоруссии.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Специалисты Института социальной политики Высшей школы экономики сравнили уровень реальной заработной платы в России и в странах СНГ, сообщает RT.

Размер реальной заработной платы в РФ в 2017 году составил 1640 долларов по показателю паритета покупательной способности валют (ППС). ППС уравнивает покупательные способности валют разных государств.

Российские показатели оказались выше, чем во всех странах содружества, кроме Республики Беларусь. 

В этой стране средняя реальная зарплата ППС оказалась 1648 долларов.

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