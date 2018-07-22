Беспилотники атаковали российскую базу в Сирии

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Неизвестные беспилотники атаковали российскую авиабазу «Хмеймим» в Сирии, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на представителя базы.
21 июля вечером средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили на значительном удалении первый беспилотник, который приближался к базе. После обнаружения цель была ликвидирована штатными зенитным огневыми средствами.
22 июля утром средства ПВО на удалении также уничтожили другой беспилотник, который приближался к базе с северо-западного направления.
Представитель «Хмеймима» сообщил, что при атаке никто не пострадал, а база продолжает работать в плановом режиме.
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