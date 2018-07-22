Иранский Президент Дональду Трампу: Не играйте с огнем

По словам иранского главы, США «не могут спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов страны».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Иранский лидер Хасан Рухани заявил, что Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не следует «играть с огнем», сообщает RT со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Рухани отметил, что Штаты «не могут спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов страны».

Американская сторона должна понимать, что мир с Ираном способствует миру в глобальном сообществе, подчеркнул Рухани.

14 июля иранский Президент заявил, что «заговоры» США против его страны являются безуспешными, а также подчеркнул, что Тегеран продолжит взаимодействие с дружественными государствами.

8 мая этого года Трамп объявил о выходе Соединеных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Также американский Президент отметил, что планирует ввести санкции против Ирана.