Екатерина Конева: На чемпионате России в Казани хотелось взять 15-метровый рубеж

Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победитель чемпионата России – 2018 по легкой атлетике в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что хотела взять 15-метровый рубеж на турнире.
На чемпионате страны в Казани Конева завоевала золотую медаль с результатом 14.79 метра. «Не буду лукавить, я довольна результатом. Хотелось бы прыгать чуть дальше, но в связи с небольшой травмой я пропустила несколько технических тренировок. Повреждение связано с тем, что немного перетрудилась на тренировках — хотелось подойти к чемпионату России в оптимальной форме и прыгнуть 15-метровый рубеж», — подчеркнула спортсменка.
Комментируя возможность выступить на чемпионате Европы, Конева отметила, что не будет бросать тренировки в надежде получить допуск. «Естественно, хочется ждать и верить в то, что придет допуск. Я не буду бросать тренировки. Сегодня я улетаю в Сочи, повидаюсь с семьей и ребенком, а потом продолжу тренироваться — надеюсь, к 26 июля будет какая-то ясность. Хотелось бы поехать на чемпионат Европы, показать высокий результат и доказать, что в России существует легкая атлетика», — добавила легкоатлетка.
Следующая новость
Призер чемпионата мира в тройном прыжке прокомментировала победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.
В тройном прыжке спортсменка показала результат 14.79 метра.
На месте аварии работали сотрудники ПСЧ № 113.
Автомобиль рухнул на автовладельца, сорвавшись с домкрата.
Бегун преодолел дистанцию в 1500 метров за 3:35.85 минуты.
В аварии серьезно пострадали водитель «Фольксвагена».
Инцидент произошел вчера вечером на станции «Юдино».
Трансферная стоимость израильского игрока по данным transfermarkt.de составляет 200 тыс. евро.
По неосторожности рыбаки уронили в воду оба весла.
Тропа, ведущая к берегу Камы, чаще всего оказывается загрязненной местными жителями и отдыхающими в селе Красный бор.
Всего в Нижнекамском районе за шесть месяцев зарегистрировано 672 брака.