Екатерина Конева: На чемпионате России в Казани хотелось взять 15-метровый рубеж

Призер чемпионата мира в тройном прыжке прокомментировала победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победитель чемпионата России – 2018 по легкой атлетике в тройном прыжке Екатерина Конева заявила, что хотела взять 15-метровый рубеж на турнире.

На чемпионате страны в Казани Конева завоевала золотую медаль с результатом 14.79 метра. «Не буду лукавить, я довольна результатом. Хотелось бы прыгать чуть дальше, но в связи с небольшой травмой я пропустила несколько технических тренировок. Повреждение связано с тем, что немного перетрудилась на тренировках — хотелось подойти к чемпионату России в оптимальной форме и прыгнуть 15-метровый рубеж», — подчеркнула спортсменка.

Комментируя возможность выступить на чемпионате Европы, Конева отметила, что не будет бросать тренировки в надежде получить допуск. «Естественно, хочется ждать и верить в то, что придет допуск. Я не буду бросать тренировки. Сегодня я улетаю в Сочи, повидаюсь с семьей и ребенком, а потом продолжу тренироваться — надеюсь, к 26 июля будет какая-то ясность. Хотелось бы поехать на чемпионат Европы, показать высокий результат и доказать, что в России существует легкая атлетика», — добавила легкоатлетка.