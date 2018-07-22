Призер чемпионата мира Конева выиграла ЧР по легкой атлетике в Казани

В тройном прыжке спортсменка показала результат 14.79 метра.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сегодня призер чемпионата мира по легкой атлетике в тройном прыжке Екатерина Конева выиграла аналогичную дисциплину на чемпионате России, который проходит в Казани.

В секторе для тройного прыжка на казанском стадионе «Центральный» Конева сумела показать результат 14.79 метра. При этом допуска на международные старты у спортсменки нет, поэтому она вряд ли получит шанс выступить на чемпионате Европы.

Второе место завоевала Дарья Нидбайкина (14.13 метра), на третьей позиции расположилась представительница Татарстана Наталья Евдокимова (13.92 метра).