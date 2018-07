Стали известны имена талисманов Олимпиады и Паралимпиады в 2020 году в Японии

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Талисманы Олимпиады и Паралимпиады 2020 года, которые будут проходить в Японии, назвали «Мирайтова» и «Сомэйти» соответсвенно, сообщет РИА Новости со ссылкой на сайт оргкомитета игр.

По словам оргкоммитета, имя «Мирайтова» состоит из японских слов «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Символом Олимпийских игр — 2020 стало существо в бело-синюю клетку.

Имя талисмана Паралимпийских игр — 2020 происходит от названия сорта сакуры «сомэйёсино» и напоминает звучанием фразу на английском «so mighty», что означает «такой могучий». Символ представляет огромную духовную и физическую силу, таким образом олицетворяя собой паралимпийского атлета. Сомэйти — существо в бело-розовую клетку, на голове которого угадываются лепестки сакуры. Дизайнеры отмечают, что благодаря этим антеннам существо имеет сверхъестественные способности.

