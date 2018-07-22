Пореченков снимется в «Агенте национальной безопасности» спустя 14 лет

«Агент национальной безопасности» рассказывает о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева, которого сыграл Михаил Пореченков.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Актер Михаил Пореченков примет участие в съемках телесериала «Агент национальной безопасности» после 14-летнего перерыва, передает ТАСС.

Об этом актер рассказал в Нижнем Новгороде на фестивале российского кино «Горький fest».

«Агент национальной безопасности» рассказывает о приключениях агента ФСБ Алексея Николаева, которого сыграл Михаил Пореченков. Актер отметил, что съемки уже начались. По его словам, герой немного постарел, погрузнел, но «остался непримиримым к врагам и озорным».

Режиссером нового сезона выступил Дмитрий Светозаров. Пореченков отметил, что участие в съемках для него – новый виток в карьере.

Даты премьеры пока не называются.