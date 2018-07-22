На Высокой Горе состоится мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). 29 июля на мотодроме «Высокая Гора», в районе трассы М7 и поселка Научный Городок, состоится мотоциклетный кросс на Кубок ДОСААФ РТ в рамках «Кубка Поволжья», сообщает пресс-служба ДОСААФ РТ.
Состязания проводятся в лично-командном зачете. Основная цель соревнований – популяризировать мотоциклетный спорт, привлечь молодежь к занятиям спортом и выявить сильнейших спортсменов и команд республики.
В мотокроссе примут участие профессионалы и любители, которые продемонстрируют свое мастерство и умение выполнения всех препятствий. Соревнования будут насыщены опасными поворотами и препятствиями, высокими прыжками и трамплинами, скоростью и азартной борьбой всех участников.
Торжественное открытие соревнований на Кубок ДОСААФ РТ состоится 29 июля в 11.00.
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Соревнования будут насыщены опасными поворотами и препятствиями, высокими прыжками и трамплинами, а также азартной борьбой участников.
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