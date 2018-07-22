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Татар-информ

22 июля 2018, 12:30

Культура

Стала известная истинная причина ухода Верки Сердючки со сцены

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Певец заявил, что больше не будет выступать с большими концертами, так как коллективу стало тяжело работать.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верки Сердючки, раскрыл истинные причины ухода со сцены. В интервью «Дням.Ру» он заявил, что «время сейчас отвратительное».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что артист решил распрощаться с образом Верки Сердючки и покинуть сцену. Данилко подтвердил, что действительно отправляется в большой прощальный тур. Певец заявил, что больше не будет выступать с большими концертами, так как коллективу стало тяжело работать.

«Например, публика в той же Юрмале довольно тяжелая – смотрит на меня оценивающе и не включается в игру. Мы на сцене дурачимся, а зрители думают: это бендеровцы? а чего они в национальных костюмах?» – сказал Данилко, добавив, что «время сейчас отвратительное».

Певец заявил, что раньше люди приходили отдыхать на концерты, а теперь приходят и думают: «это хорошо или плохо?».

Ранее менеджер Андрея Данилко Андрей Уренев опроверг информацию о завершении карьеры артиста и призвал «не хоронить Сердючку раньше времени».

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