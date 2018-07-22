Владимир Никитин установил рекорд России на ЧР по легкой атлетике в Казани

Бегун преодолел дистанцию в 1500 метров за 3:35.85 минуты.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Легкоатлет Владимир Никитин установил новый рекорд России в беге на дистанции 1500 метров на чемпионате страны в Казани.

Никитин преодолел дистанцию за 3:35.85 минуты, опередив ближайшего преследователя почти на пять секунд. Второе место в этом виде программы занял Сергей Дубровский (3:40.18), «бронзу» завоевал Валентин Смирнов (3:14.35).

«Сам не могу объяснить, что было на последнем круге — бежал на таких эмоциях, столько сил было в ногах. До последнего бежал, боролся с собой, с ветром и соперниками. Боялся, что догонят, поэтому включался каждый метр. Честно, не ожидал, что на „полуторке“ так выйдет, мы больше готовились на 5000 метров. В том финале не хватило сил показать тот результат, на который рассчитывали. Планы? Отдыхать, готовиться к зимнему сезону», — прокомментировал свою победу Никитин.