В Высокогорском районе в ДТП пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Вчера вечером между деревнями Хохлово и Усады перевернулась «Лада» 14-й модели, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
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