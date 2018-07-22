Израиль по просьбе США вывез из Сирии активистов «Белых касок»

«Белые каски» стали известны из-за роликов в Интернете, на которых люди в униформе спасают детей из-под завалов.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). По просьбе США, европейских стран и Канады Израиль провел эвакуацию активистов «Белых касок» и их семьи из Сирии, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильского МИДа Эммануэля Нахшона.

По словам Нахшона, в ходе ночной операции около 800 человек было вывезено в Иорданию для дальнейшего переселения в западные страны, которые согласятся их принять. Ранее военные сообщали, что причиной эвакуации стала «непосредственная угроза жизни», но не уточнялось, что речь идет об активистах «Белых касок».

Организация «Белые каски» широко известна и получила поддержку правительств западных стран из-за роликов в Интернете, на которых люди в белых головных уборах спасают детей из-под завалов. Также в Интернете появлялись ролики, которые уличают активистов в постановке. «Белым каскам» наносят грим якобы пострадавшим и рассказывают, что они должны говорить.

Кроме этого, сирийские журналисты опубликовали материалы, на которых активисты-спасатели были в военном форме и вооружены.

В российском МИДе назвали деятельность «Белых касок» элементов информационной кампании, направленной на очернение официального Дамаска.