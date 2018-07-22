«Рубин» пригласил израильтянина Диа Сабу

(Казань, 22 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Рубин» пригласил лучшего бомбардира чемпионата Израиля Диа Сабу, сообщает «Спорт-Экспресс».
Российский клуб предложил 25-летнему хавбеку контракт на три года на общую сумму в 1,8 миллиона евро.
Нынешний клуб Сабы «Маккаби» (Нетания) также получит в случае заключения сделки 1,8 млн евро. Главным сомнением игрока и его адвокатов перед соглашением на условия контракта является расследование, инициированное ФИФА в отношении «Рубина» из-за невыполнения контрактных обязательств, в том числе перед камерунцем Александром Сонгом, бывшим футболистом «Арсенала» и «Барселоны».
В минувшем сезоне в чемпионате Израиля Саба стал лучшим бомбардиром, забив 22 гола и сделав 4 голевых передачи. Трансферная стоимость игрока по данным transfermarkt.de составляет 200 тыс. евро.
Четыре года назад «Маккаби» (Петах-Тиква), с которой казанцы провели контрольный матч 17 июля на сборе в Австрии (победа 1:0), продал Сабу «Маккаби» (Нетания) за 50 тыс. евро. В активе полузащитника один матч за национальную сборную Израиля в марте нынешнего года.
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