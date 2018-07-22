Стали известны самые высокооплачиваемые музыканты мира

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Журнал Billboard назвал полсотни самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Список возглавили ирландские рокеры из группы U2 с заработком более 54,4 млн долларов, сообщает РБК.
52 млн долларов музыкантам принесли доходы от живого тура Joshua Tree Tour.
Второе место в списке досталось американскому кантри-музыканту Гарту Бруксу с доходом свыше 52 млн долларов. Брукс опередил группу Metallica, заработавшую 43,2 млн долларов.
Следующие три места принадлежат Бруно Марсу (40,7 млн долларов), Эду Ширану (31,3 млн долларов) и Леди Гага (29,7 млн долларов). Леди Гага стала самой богатой женщиной в рейтинге.
Всего в топ-50 рейтинга вошли 24 рок-певца, девять исполнителей поп-музыки, девять кантри-музыкантов и восемь исполнителей в жанре хип-хоп и R&B.
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