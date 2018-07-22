Во Франции рассказали о начале торговой войны между США и Европой

Президент Франции заявил что, ЕС не станет подчиняться чьим-либо указаниями в торговой сфере.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Французский министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр считает, что торговая война между Соединенными Штатами и Европой уже началась, сообщает RT.

Ле Мэр призвал Вашингтон опомниться и сделать первые шаги к диалогу между странами. Также он попросил американскую сторону уважать своих союзников и мировые правила.

Ранее Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Евросоюз не будет подчиняться чьим-либо указаниям в торговой области.

1 июня Вашингтон ввел пошлины на сталь и алюминий из Европы, Мексики и Канады. Европейский союз принял ответные меры на американские нововведения.