Автомобиль рухнул на автовладельца, сорвавшись с домкрата.

(КАзань, 22 июля, «Татар-информ»). В Тукаевском районе РТ мужчина погиб во время ремонта авто, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера вечером в поселке Бетьки во время ремонта авто сорвался домкрат. Машина рухнула на находившегося под ней мужчину.

Спасатели ЗПСО но 6 извлекли погибшего, приподняв авто при с помощью «КАМАЗа».