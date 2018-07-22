Американская коалиция нанесла удары по мирным жителям Сирии

В результате авиаудара погибли несколько человек.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Международная коалиция во главе с США нанесла удары с воздуха по мирным жителям на восточной части Сирии, сообщает РИА Новости с ссылкой на агентство САНА.

По словам источника, авиация ударила по группе жителей, пытавшихся покинуть город Эс-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). Погибло несколько человек.

С 2014 года из-за операций коалиции в результате ударов погибло 939 невинных людей.

В российском МИДе неоднократно указывали на то, что США и союзники действуют на территории Сирии без согласия официального Дамаска.