Американская коалиция нанесла удары по мирным жителям Сирии

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Международная коалиция во главе с США нанесла удары с воздуха по мирным жителям на восточной части Сирии, сообщает РИА Новости с ссылкой на агентство САНА.
По словам источника, авиация ударила по группе жителей, пытавшихся покинуть город Эс-Суса (провинция Дейр-эз-Зор). Погибло несколько человек.
С 2014 года из-за операций коалиции в результате ударов погибло 939 невинных людей.
В российском МИДе неоднократно указывали на то, что США и союзники действуют на территории Сирии без согласия официального Дамаска.
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