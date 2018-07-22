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Татар-информ

22 июля 2018, 11:30

Происшествия

В Пестречинском районе «КАМАЗ» с гайками столкнулся с легковушкой

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В аварии серьезно пострадали водитель «Фольксвагена».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Вчера вечером на 861-м километре трассы М7 столкнулись «Фольксваген Туарег» и гружёный гайками «КАМАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Водитель легкового авто госпитализирован с переломом руки, переломом предплечья, осколочным ранением глаза, травмой головы и многочисленными ушибами.

Пожарные из села Шали отключили аккумуляторы автомобилей, чтобы те не загорелись.

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