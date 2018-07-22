Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Казани забравшегося на грузовой состав мужчину едва не убило током, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера вечером от дежурного Горьковской железной дороги поступило сообщение о том, что на станции «Юдино» встал грузовой поезд сообщением Юдино — Агрыз.
По предварительным данным, мужчина забрался на один из вагонов и получил удар током.
Прибывшие на место казанские спасатели сняли пострадавшего с крыши контейнера и передали его врачам.
Мужчину доставили в РКБ Казани.
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