По неосторожности рыбаки уронили в воду оба весла.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На Волге близ Казани спасли пьяных рыбаков без весел, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Вчера утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что троих мужчин на резиновой лодке течение Свияги уносит в сторону СНТ Щурячий. По неосторожности рыбаки уронили в воду оба весла.

Через несколько часов спасатели ЗПСО № 2 обнаружили мужчин на Волге в 300 метрах от казанского поселка Займище.

Предположительно нетрезвые мужчины вели себя агрессивно, их доставили на берег и передали полицейским.