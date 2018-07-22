Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). На Волге близ Казани спасли пьяных рыбаков без весел, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Вчера утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что троих мужчин на резиновой лодке течение Свияги уносит в сторону СНТ Щурячий. По неосторожности рыбаки уронили в воду оба весла.
Через несколько часов спасатели ЗПСО № 2 обнаружили мужчин на Волге в 300 метрах от казанского поселка Займище.
Предположительно нетрезвые мужчины вели себя агрессивно, их доставили на берег и передали полицейским.
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По неосторожности рыбаки уронили в воду оба весла.
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