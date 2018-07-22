Татарстанских драматургов приглашают к участию в лаборатории PRO/log2018

Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Открыт набор в драматургическую лабораторию PRO/log2018, которая пройдет в Казани с 1 — 5 октября текущего года, сообщают организаторы.



Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».

Заявка должна содержать краткую информацию об авторе в свободной форме (биографическая справка); сцену (отрывок) с использованием диалогов (монолога) будущей пьесы, над которой участник будет работать в процессе лаборатории (ограничений в выборе темы/стиля/жанра/формата – нет). Текст должен содержать не более пяти страниц в формате Word.



Заявки принимаются до 1 сентября текущего года по электронному адресу centrpervii@mail.ru. Тексты принимаются на русском и татарском языках.

Участие — бесплатное, посещение всех занятий и других мероприятий лаборатории обязательно.