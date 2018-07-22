Татарстанских драматургов приглашают к участию в лаборатории PRO/log2018

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Открыт набор в драматургическую лабораторию PRO/log2018, которая пройдет в Казани с 1 — 5 октября текущего года, сообщают организаторы.
Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».
Заявка должна содержать краткую информацию об авторе в свободной форме (биографическая справка); сцену (отрывок) с использованием диалогов (монолога) будущей пьесы, над которой участник будет работать в процессе лаборатории (ограничений в выборе темы/стиля/жанра/формата – нет). Текст должен содержать не более пяти страниц в формате Word.
Заявки принимаются до 1 сентября текущего года по электронному адресу centrpervii@mail.ru. Тексты принимаются на русском и татарском языках.
Участие — бесплатное, посещение всех занятий и других мероприятий лаборатории обязательно.
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Проект осуществляется при участии Министерства культуры РТ и Фонда поддержки современного искусства «Живой город».
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