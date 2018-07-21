«Экоборцы» вывезли из агрызского лесничества десять мешков мусора

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Фото: minleshoz.tatarstan.ru
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Специалисты Красноборского агрызского лесничества совместно с ребятами из школьного лесничества «Экоборцы» провели очистку леса, сообщает Минлесхоз РТ.
Лесной участок, который в народе называют «Экологической тропой», ребята очистили в целях бережного отношению к лесу. Тропа, ведущая к берегу Камы, чаще всего оказывается загрязненной местными жителями и отдыхающими в селе Красный бор.
За два часа работы ребята собрали десять мешков мусора, который потом был вывезен на полигон ТБО. Юные лесоводы отметили, что нельзя выбрасывать пластиковые бутылки и полиэтилен, ведь это негативно сказывается на экологии.
Участковый лесничий Ильдус Мударисов еще раз напомнил детям о правилах пожарной безопасности и поведения в лесу. Ребята из школьного лесничества активно участвуют во всех лесохозяйственных мероприятиях.
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