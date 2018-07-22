За полгода в Нижнекамске 42 пары бывших супругов повторно заключили брак

Всего в Нижнекамском районе за шесть месяцев зарегистрировано 672 брака.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). За первое полугодие 2018-го 42 пары, вновь связавшие себя узами Гименея – это бывшие супруги. Всего же в районе за шесть месяцев зарегистрировано 672 брака. Об этом сообщает Управление ЗАГС Нижнекамского муниципального района.



Самому молодому жениху всего 17 лет, самой молодой невесте – 15. Самые возрастные брачующиеся – 78- и 76-летние жених и невеста.



Статистика по разводам до сих пор остается тяжелой (на десять браков – восемь разводов), однако первые шесть месяцев текущего года отметились снижением разводов на 11 процентов. Всего распалось 537 нижнекамских семей. 488 детей будут расти без одного родителя.



187 пар, разведенных в Нижнекамске в этом году, прожили вместе от одного года до пяти лет. 156 – от пяти до десяти лет. У 119 семей стаж совместной жизни до развода – от 15 лет и выше.