Делегация из Узбекистана заинтересовалась рыбоводческим комплексом в Лаишеве

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Делегация из Узбекистана во главе с начальником Ташкентского областного управления сельского и водного хозяйства Ботиром Алимбековым ознакомилась с проектом строительства рыбоводческого комплекса «Биосфера-фиш» в Лаишевском районе, сообщает пресс-служба района.
Гостей из Узбекистана сопровождал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Назип Хазипов. В течение нескольких дней узбекистанцы знакомятся с передовыми предприятиями аграрной отрасли Татарстана. Так, в Лаишевском районе делегацию заинтересовал рыбоводческий комплекс «Биосфера-фиш».
Планируется, что на заводе будут производить 6 млн мальков стерляди и форели, а также 50 тонн мяса рыбы в год. Строительство предприятия началось в прошлом году, на сегодня все работы завершены, идет установка оборудования.
Гости ознакомились с опытом реализации проекта, задали интересующие их вопросы руководству города и инвесторам проекта. По словам Ботира Алимбекова, в Узбекистане аграрное сообщество интересуется производством рыбы, так как спрос на продукцию среди населения возрастает с каждым днем.
Представители делегации отметили, что масштабы комплекса впечатляют, и они хотели бы перенять опыт Лаишевского района в реализации подобных проектов. В заключение беседы гости из Узбекистана выразили надежду на плодотворное сотрудничество.
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