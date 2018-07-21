В Нижнекамске наградили победителей конкурса «Парад близнецов»

Фото: zags.tatarstan.ru
(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). В Управлении ЗАГС Нижнекамского района наградили победителей и призеров конкурса «Парад близнецов», который состоялся впервые, сообщает пресс-служба Управления ЗАГС.
Парад прошел в парке «СемьЯ» в рамках большого фестиваля «Формула семейного счастья» и собрал участников самых разных возрастов от трех месяцев до 37 лет. По условиям состязания конкурсанты перевоплотились в образы персонажей известных сказок.
Близнецы соревновались в номинациях «В гостях у сказки», «Летний креатив», «Маленькие мужчины», «Семейная сказка», «Герои фэнтези», «Приз зрительских симпатий».
Победителями стали десять пар близнецов в костюмах черепашки-ниндзя, сказочных пони, сестрицы Аленушки, ковбоев и других. Гран-При конкурса досталось маленьким Максиму и Ксении Шкурко в образах Муромских святых – Петра и Февронии.
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Победителями стали десять пар близнецов в костюмах черепашки-ниндзя, сказочных пони, сестрицы Аленушки, ковбоев и других.
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