Физики разогнали наночастицы до рекордных скоростей

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Физики из США и Швейцарии независимо друг от друга разогнали наночастицы кремния в глубоком вакууме до рекордных скоростей — свыше миллиарда оборотов в секунду. Об этом сообщает портал «Хайтек».
Ученым известно, что виртуальные частицы вызывают трение вакуума и устанавливают ограничения по скорости вращающихся в нем частиц. Две группы физиков установили, что если это ограничение и существует, то скорость вращения должна быть выше миллиарда оборотов в минуту.
Исследователи раскрутили 100-нанометровые частицы кремния и поняли, что это не максимальная скорость вращения частиц в такой среде. Кроме того, ее недостаточно для того, чтобы центробежная сила разрушила элементы.
Физики уточнили, что аналогичный эксперимент при криогенных температурах позволит понаблюдать за трением вакуума, а скорость вращения в миллиард оборотов в секунду, скорее всего, станет максимальной.
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