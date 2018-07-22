Физики разогнали наночастицы до рекордных скоростей

Ученые из США и Швейцарии раскрутили наночастицы кремния в глубоком вакууме до скорости более чем миллиард оборотов в секунду.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Физики из США и Швейцарии независимо друг от друга разогнали наночастицы кремния в глубоком вакууме до рекордных скоростей — свыше миллиарда оборотов в секунду. Об этом сообщает портал «Хайтек».

Ученым известно, что виртуальные частицы вызывают трение вакуума и устанавливают ограничения по скорости вращающихся в нем частиц. Две группы физиков установили, что если это ограничение и существует, то скорость вращения должна быть выше миллиарда оборотов в минуту.

Исследователи раскрутили 100-нанометровые частицы кремния и поняли, что это не максимальная скорость вращения частиц в такой среде. Кроме того, ее недостаточно для того, чтобы центробежная сила разрушила элементы.

Физики уточнили, что аналогичный эксперимент при криогенных температурах позволит понаблюдать за трением вакуума, а скорость вращения в миллиард оборотов в секунду, скорее всего, станет максимальной.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что российские ученые разработали уникальные наночастицы для борьбы с раком.