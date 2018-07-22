В Китае создали первого робота для подводных перевозок

Устройство сможет обслуживать нефтяные и газовые установки, участвовать в спасательных работах и доставать предметы со дна океана.

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Китайская корпорация железнодорожного подвижного состава (CRRC) представила робота для перевозки пассажиров и грузов под водой, сообщает портал «Хайтек» со ссылкой на Global Times.

Аппарат может работать на глубине до 3 тыс. метров при видимости в 1 — 3 метра. Он имеет двигатель мощностью в 250 л/с и сможет перевозить грузы до четырех тонн.

Робот будет участвовать в экспедициях ко дну океана, спасательных работах, а также извлекать со дна предметы и обслуживать нефтяные и газовые установки, которые добывают полезные ископаемые со дна океана.

Испытания начнутся в 2020 году. Если тестирование пройдет успешно, устройство поступит в массовое производство, отметили разработчики.