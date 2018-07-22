Нижнекамцев предупредили об уловках «пенсионных» мошенников

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(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Отделение Пенсионного фонда по Татарстану предупредило жителей Нижнекамска о новом виде мошенничества, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.
В Татарстане зафиксированы случаи распространения ложной информации о том, что если работающий пенсионер не уволится до конца текущего года, то не получит пенсию с учетом прошедших индексаций, отметили в пресс-службе.
«В соответствии с действующим законодательством пенсионер, прекративший трудовую деятельность, начинает получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в период его работы», – пояснила начальник местного Управления ПФР по РТ Лариса Семенова.
В 2016 и 2017 годах пенсии индексировали и выплачивали спустя три полных месяца с даты увольнения. С 2018 года эта процедура занимает также три месяца, но пенсионеру доплатят за три пропущенных месяца.
При всех подозрительных случаях отделение Пенсионного фонда по РТ рекомендует обращаться на горячую линию по телефону: 8 (843) 27-9-27-27.
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