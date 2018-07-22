Главное
Рустам Минниханов: «Древний Болгар важен для мусульман всего мира»

Татар-информ

22 июля 2018, 00:56

Культура

Татарстанцев приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Рекомендуем

Участники поборются в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», сообщает ФАДН России.

С 23 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, в том числе Татарстана, и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Любой желающий может прислать до пяти фотографий, созданных за последние пять лет. Участники поборются в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Конкурс проводится для лиц старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября. Их оценят известные профессиональные фотографы, художники, журналисты и многие другие, вошедшие в состав жюри конкурса.

В прошлом году фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира. Некоторые работы победителей фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотоконкурс продолжает вызывать за рубежом. В этом году экспозиции избранных работ прошлого года будут представлены во многих странах на базе русских культурных центров.

Чествование победителей состоится осенью текущего года в Москве.

 

Реклама

Следующая новость

На Всемирном фестивале уличного кино в Казани покажут татарстанские короткометражки
Новости дня
01:22
На кинофестивале «Рудник» в Свияжске состоится показ 12 фильмов

Программа включит показ 12 фильмов, шесть лекций и мастер-классов, также пройдут просмотры документальных работ, созданных на острове в дни фестиваля.

00:56
Татарстанцев приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Участники поборются в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура».

21.07 23:28
Неймар объяснил свои симуляции
21.07 22:36
Американские ученые предсказали катаклизмы в России
21.07 21:50
В Пентагоне поддержали решение Трампа пригласить Путина в Вашингтон
21.07 21:26
Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру
21.07 21:06
Лавров призвал Помпео освободить Бутину
21.07 20:54
Минтимер Шаймиев посетил музей чая в Болгаре

Официальное открытие новых экспозиций приурочено к мусульманскому съезду «Изге Болгар жыены».

21.07 20:36
Призеры Олимпиад подтвердили класс: третий день чемпионата России по легкой атлетике в Казани

Иван Ухов и Евгений Лукьяненко одержали уверенные победы в своих дисциплинах, но не смогут поехать на чемпионат Европы из-за отсутствия допуска.

21.07 20:14
В районе авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков
21.07 19:52
Спецслужбы США проверили подаренный Путиным Трампу мяч
21.07 19:26
Эксперт объяснил заявление Климкина о «репетиции развала» Украины
21.07 19:08
Призер Олимпийских игр Лукьяненко победил на ЧР по легкой атлетике в Казани

Прыгун с шестом показал результат 5.65 метра и остался недосягаем для своих соперников.

21.07 19:04
Победитель Олимпиады Ухов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Казани

Для победы в секторе прыжков в высоту Ивану Ухову хватило удачной попытки на высоте 2.32 метра.

21.07 18:54
Путин и Макрон обсудили гуманитарную помощь Сирии
21.07 18:36
Алексей Песошин принял участие в праздновании Сабантуя в Москве

К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак.

21.07 18:12
Тысячи участников «Изге Болгар жыены» вместе совершили полуденный намаз

Коллективным намазом руководил председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин.

21.07 17:50
Порошенко передал Нидерландам право суда по MH-17
21.07 17:26
Рустам Минниханов: «Татарстан продвигает халяльный образ жизни»

Нужны не только халяльное питание, но и медицина, образование, туризм – инфраструктура исламского образа жизни, отметил Президент Татарстана.

21.07 17:04
В личном кабинете на сайте ПФР появились новые сервисы

Пользователь портала может подать электронное заявление на профессиональные доплаты к пенсии.

21.07 16:46
Колом покинул УНИКС

Испанский разыгрывающий стал игроком турецкого «Бахчешехира».

21.07 16:28
Полпредство РТ в Москве опровергло информацию о смерти Махмута Гареева

Сегодня в некоторых электронных СМИ появилась информация о смерти генерала армии в отставке.

21.07 16:10
К 50-летию КАМАЗа город хочет получить в подарок театр, ледовую арену и новые трамваи

Ранее в Челнах прошло совещание, посвященное подготовке празднования 50-летия КАМАЗа, при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

21.07 15:56
На Всемирном фестивале уличного кино в Казани покажут татарстанские короткометражки

В этом году наши земляки – режиссеры Амир Аскаров и Байбулат Батуллин – попали в программу фестиваля путем отбора в Москве.

21.07 15:31
Подписаны соглашения между Казанским федеральным университетом и Булгарской исламской академией

Соглашения подписали Камиль Исхаков и Ильшат Гафуров.

События