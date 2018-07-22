Татарстанцев приглашают к участию в международном фотоконкурсе «Русская цивилизация»

Участники поборются в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура».

(Казань, 22 июля, «Татар-информ»). Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте II Международного фотоконкурса «Русская цивилизация», сообщает ФАДН России.

С 23 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, в том числе Татарстана, и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Любой желающий может прислать до пяти фотографий, созданных за последние пять лет. Участники поборются в номинациях «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Народное творчество». Конкурс проводится для лиц старше 18 лет.

Прием работ завершится 9 сентября. Их оценят известные профессиональные фотографы, художники, журналисты и многие другие, вошедшие в состав жюри конкурса.

В прошлом году фотоконкурс «Русская цивилизация» собрал более 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран мира. Некоторые работы победителей фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотоконкурс продолжает вызывать за рубежом. В этом году экспозиции избранных работ прошлого года будут представлены во многих странах на базе русских культурных центров.

Чествование победителей состоится осенью текущего года в Москве.