Минтимер Шаймиев посетил музей чая в Болгаре

Официальное открытие новых экспозиций приурочено к мусульманскому съезду «Изге Болгар жыены».

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев ознакомился с музеями в Болгарском музее-заповеднике. Официальное открытие новых экспозиций приурочено к мусульманскому съезду «Изге Болгар жыены».

Экспозиция «Булгарское чаепитие» рассказывает о традициях чаепития народов края. Чаепитие было особенностью гостеприимства народов России и Поволжья. В экспозиции показана связь культуры чаепития с историей края еще с эпохи средневековья, атмосфера приготовления чая и употребления этого напитка.

Достойна внимания коллекция самоваров — в музее можно увидеть около 50 разных видов этого старинного предмета быта. Экспонаты относятся к разным периодам от второй половины XIX до 70-х годов XX столетия.

На территории музея расположены деревянный дом площадью 30 кв.м, большой садовый участок, фруктовый сад, овощные грядки, помещение для сушки трав для чая, в котором также можно купить эти травы. Сотрудники музея рассказали, что они здесь выращивают душицу, мяту, мелиссу, иван-чай и другие травы.

Перед посещением музея Минтимер Шаймиев заявил, что во всех объектах должны быть планы управления и они должны отвечать требованиям ЮНЕСКО.

У коллекции самоваров Государственный Советник отметил, что в старину использовали сапоги, чтобы самовар быстрее закипел. Он также поинтересовался у рядом стоявшего заместителя председателя Госсовета РТ Юрия Камалтынова, приходилось ли ему использовать сапоги. Получив отрицательный ответ, Шаймиев пошутил, что, наверняка, у Юрия Зимелевича не было сапог. «Нет, почему, были кирзовые сапоги», — ответил Камалтынов. Тогда Минтимер Шаймиев заметил, что кирзовые сапоги для этих целей «не очень подходят, так как они жесткие, не сгибаются». Кто-то из присутствующих подсказал, что в этом деле хороши сапоги хромовые.

Исполнительный директор фонда «Возрождение» Татьяна Ларионова рассказала, что здесь в приоритете работа с туристами, интерактивы. В подтверждение этих слов тут можно было увидеть, как проходят мастер-классы для гостей по приготовлению баурсаков и коймак (оладьев) — традиционных угощений татарского чайного стола. В музее чая гостей угощали булгарским травяным чаем, к чаю подавали калачи, «бал-май» (масло с мёдом), черную и красную смородину, малину, цветочный и гречишный мёд.

«Тема чая очень важна», — сказал Минтимер Шаймиев, отметив, что музей чаепития подходит тематике музея-заповедника. «Этот музей еще будем дополнять», — сказал Государственный Советник Татарстана.

В музее Абдуллы Алиша можно ознакомиться с произведениями писателя на татарском и русском языках, используя интерактивные сенсорные экраны. А в музее Речного города собраны экспонаты, связанные с речной жизнью. Главный экспонат — деревянная лодка. Когда-то такие лодки вырезали из больших деревьев, растущих близ берегов Волги. В музее также можно увидеть различные рыбацкие сети и другие экспонаты.