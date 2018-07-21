Призеры Олимпиад подтвердили класс: третий день чемпионата России по легкой атлетике в Казани

Иван Ухов и Евгений Лукьяненко одержали уверенные победы в своих дисциплинах, но не смогут поехать на чемпионат Европы из-за отсутствия допуска.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани продолжается чемпионат России по легкой атлетике: третий соревновательный день подарил зрителям всего пять финалов. Они получились зрелищными и интересными, а больше всего внимания было приковано к сектору для прыжков в высоту — там за победу боролся олимпийский чемпион Лондона Иван Ухов.

Опыт дал о себе знать: свои попытки Ухов исполнил уверенно и спокойно. Проблемы у олимпийского чемпиона возникли лишь на высоте 2.19 метра, но, смазав первую попытку, Иван вообще отказался от этого рубежа и перенес планку на 2.32 метра. В итоге та неудачная попытка так и осталась для будущего чемпиона России единственной, которая могла повлиять на исход, все остальные он исполнил безупречно. Уже в статусе победителя турнира прыгун замахнулся на 2.35 метра, но не смог взять с первой попытки и отказался от продолжения борьбы.

На втором месте оказался Илья Иванюк (2.28 метра) — этого спортсмена очень тепло поддерживали трибуны, и после своего третьего неудачного прыжка на 2.32 метра он поаплодировал болельщикам в ответ. У Иванюка есть допуск на международные старты, поэтому, невзирая на поражение, этот прыгун выступит на чемпионате Европы в Берлине. «Нужно было поберечь силы для грядущего европейского первенства. На этом чемпионате страны я решил свои локальные задачи, сделал пару попыток, но потом решил поберечься. До чемпионата Европы осталось две недели, будем работать», — подчеркнул Иванюк.

Такая же ситуация сложилась в метании диска: чемпион России-2018 Алексей Худяков не допущен до международных турниров, поэтому в Берлин отправится серебряный призёр национального первенства Виктор Бутенко. Худяков отправил диск на 64.37 метра и вполне мог бы побороться за награды европейского чемпионата. «Мне снова пришел отказ по допуску. Может, боятся нас, не знаю (смеется — прим. Т-и). Мы отправляем повторные заявки, письма, надеемся, что допустят. Чемпионат России получился неплохой, соперники добавили. Казань встретила нас потрясающе, болельщики молодцы. Уровень соревнований хороший, это помогло», — прокомментировал свою победу Худяков.

На беговой дорожке в третий день соревнования прошло лишь по одному финалу среди мужчин и женщин — лучших определили в беге на 200 метров. У парней быстрее всех оказался Александр Ефимов, на сотую долю секунды обыгравший Руслана Перестюка. Третьим финишировал Денис Огарков, для которого эта медаль стала уже второй на нынешнем национальном чемпионате: ранее он победил на стометровке среди мужчин. Перестюк, кстати, тогда стал серебряным призером в отставанием в одну сотую секунды.

В женском финале на 200-метровке первенствовала Кристина Хорошева. «Довольна этим результатом, поскольку удалось подойти к чемпионату России в лучшей форме. Начинала я сезон с 23.27 секунд, а сейчас 23.03 и 23.17. Это здорово», — едва отдышавшись, оценила свои секунды победительница. Позади нее остались Анастасия Полищук и Елена Черняева — они завоевали «серебро» и «бронзу» соответственно.

В прыжках с шестом у мужчин болельщикам, как и в прыжках в высоту, было на кого посмотреть: в сектор вышел серебряный призер пекинской Олимпиады Евгений Лукьяненко. Как и Ухов, он практически не испытал проблем, хотя в начале было тревожно — 5.30 и 5.45 метра Лукьяненко взял только в третьих попытках. Дальше все пошло спокойнее: 5.55 метра с первой попытки и чемпионские 5.65 со второй. «Условия сегодня были нормальные, поэтому и результат хороший. Можно было лучше, но я остался один на 5.65, борьбы уже не было. Настраивался на то, что это для меня будет заключительный старт в сезоне», — рассказал Лукьяненко.

За «серебро» развернулась ожесточенная борьба, в которой преуспел Георгий Горохов — второе место вкупе с допуском на международные старты наверняка позволит ему выступить в Берлине. «Бронзу» выиграл призер чемпионата мира Александр Грипич: он, как и Горохов, взял 5.55 метра, но уступил своему сопернику в количестве попыток.

Татарстанцы на домашнем чемпионате России пока, увы, не радуют — за три соревновательных дня хозяева турнира не взяли ни одной медали. В секторе для прыжков с шестом Максим Федотов показал не самый лучший результат и остался на 11-м месте. На строчку ниже него в итоговом протоколе финала в прыжках в высоту расположился Азат Гайнутдинов: представитель Татарстана завалил три первые попытки и выбыл из борьбы.

Для того чтобы разжиться-таки наградами, у татарстанцев остается еще один день: 22 июля будет разыграно шесть комплектов медалей.