Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру

Фото: pfc-cska.com
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Братья Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении профессиональной футбольной карьеры. Обращение футболистов опубликовано на сайте московского ЦСКА, за который спортсмены играли более 15 лет.
36-летние братья подчеркнули, что решение далось им непросто, они советовались с родными и близкими, а также с руководством клуба.
«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — заключили футболисты.
В составе ЦСКА Березуцкие 6 раз становились чемпионами России, 7 раз выигрывали Кубок России и 6 раз — Суперкубок. Играя за сборную России, в 2008 году они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.
Следующая новость
Официальное открытие новых экспозиций приурочено к мусульманскому съезду «Изге Болгар жыены».
Иван Ухов и Евгений Лукьяненко одержали уверенные победы в своих дисциплинах, но не смогут поехать на чемпионат Европы из-за отсутствия допуска.
Прыгун с шестом показал результат 5.65 метра и остался недосягаем для своих соперников.
Для победы в секторе прыжков в высоту Ивану Ухову хватило удачной попытки на высоте 2.32 метра.
К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак.
Коллективным намазом руководил председатель Центрального духовного управления мусульман Талгат Таджутдин.
Нужны не только халяльное питание, но и медицина, образование, туризм – инфраструктура исламского образа жизни, отметил Президент Татарстана.
Пользователь портала может подать электронное заявление на профессиональные доплаты к пенсии.
Испанский разыгрывающий стал игроком турецкого «Бахчешехира».
Сегодня в некоторых электронных СМИ появилась информация о смерти генерала армии в отставке.
Ранее в Челнах прошло совещание, посвященное подготовке празднования 50-летия КАМАЗа, при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.
В этом году наши земляки – режиссеры Амир Аскаров и Байбулат Батуллин – попали в программу фестиваля путем отбора в Москве.
Соглашения подписали Камиль Исхаков и Ильшат Гафуров.
Концерты Салавата Фатхутдинова юбилейного 30-го сезона состоятся с 1 по 19 августа и завершатся 20 августа гала-концертом конкурса «Татар моны».
«Изге Болгар жыены» проводится с 1995 года.
Спектакли будут поставлены по пьесам Александра Вампилова и Леонида Зорина.