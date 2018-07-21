Братья Березуцкие завершили футбольную карьеру

Футболисты играли за ЦСКА более 15 лет.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Братья Алексей и Василий Березуцкие официально объявили о завершении профессиональной футбольной карьеры. Обращение футболистов опубликовано на сайте московского ЦСКА, за который спортсмены играли более 15 лет.

36-летние братья подчеркнули, что решение далось им непросто, они советовались с родными и близкими, а также с руководством клуба.

«Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать. Невероятное количество трофеев с ПФК ЦСКА, 1033 матча за клуб и 159 игр за национальную сборную на двоих, множество индивидуальных и командных наград, феноменальная поддержка болельщиков — все это навсегда останется с нами», — заключили футболисты.

В составе ЦСКА Березуцкие 6 раз становились чемпионами России, 7 раз выигрывали Кубок России и 6 раз — Суперкубок. Играя за сборную России, в 2008 году они стали бронзовыми призерами чемпионата Европы.