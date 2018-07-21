В районе авиабазы Хмеймим сбили беспилотник боевиков

Пострадавших и материального ущерба нет.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). В ночь на субботу зенитные средства сбили принадлежащий боевикам беспилотник, который обнаружили радары российской авиабазы Хмеймим, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В ночь на 21 июля средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим был обнаружен БПЛА, запущенный с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», — сказал Цыганков.

Беспилотник был уничтожен на удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил генерал-майор.