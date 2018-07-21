Призер Олимпийских игр Лукьяненко победил на ЧР по легкой атлетике в Казани

Прыгун с шестом показал результат 5.65 метра и остался недосягаем для своих соперников.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Серебряный призер Олимпийских игр-2008 Евгений Лукьяненко выиграл чемпионат России по легкой атлетике, который проходит в Казани, в прыжках с шестом.

Лукьяненко начал свое выступление с высоты 5.30 метра, а итоговый его результат — 5.65 метра. Он определил своего ближайшего преследователя Георгия Горохова на 10 см, на счету которого серебряная медаль турнира. У Горохова есть допуск на международные старты — судя по всему, именно он выступит на чемпионате Европы в Берлине, который пройдет в августе. Третье место занял Александр Грипич: он также прыгнул на 5.55 метра, но уступил Горохову по количеству попыток.