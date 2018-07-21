Победитель Олимпиады Ухов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в Казани

Для победы в секторе прыжков в высоту Ивану Ухову хватило удачной попытки на высоте 2.32 метра.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победитель Олимпийских игр-2012 Иван Ухов выиграл чемпионат России по легкой атлетике в прыжках в высоту, который проходит в Казани.

Высоту, необходимую для победы, Ухов взял с первой попытки — больше на 2.32 метра не смог прыгнуть никто из участников. Уже в ранге чемпиона страны прыгун попробовал взять 2.35 метра, но после первой неудачной попытки завершил соревнования.

Второе место в этом виде программы занял Илья Иванюк (2.28 метра) — у этого спортсмена есть допуск на международные старты, и, скорее всего, именно он представит Россию на грядущем чемпионате Европы в Берлине. Бронзовая медаль в прыжках в высоту на счету Семена Позднякова с результатом 2.26 метра.