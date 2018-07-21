Алексей Песошин принял участие в праздновании Сабантуя в Москве

К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в Московском международном фестивале «Сабантуй-2018», сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское», его организаторами стали правительства Москвы, Татарстана Башкортостана, а также РОО — Татарская национально-культурная автономия города Москвы. Художественным руководителем праздника выступил европейский режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай.

Алексей Песошин поздравил участников фестиваля с национальным праздником и зачитал слова приветствия от Президента Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, он вручил благодарственные письма татарстанского Кабмина представителям Татарской национально-культурной автономии Москвы.

К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак, который стал главным его сюрпризом. Кроме того, вниманию посетителей было представлено шесть сцен, которые назывались согласно частям света.

Так, на площадке «Европа» прошли выступления татарских, башкирских и русских артистов, а национальная сцена «Азия» стала территорией сохранения татаро-башкирской культуры. На сцене «Северная и Южная Америка» выступали известные бизнесмены и бизнес-тренеры, на площадке «Африка» гости фестиваля могли поучаствовать в национальных татаро-башкирских играх и конкурсах. На площадке «Африка» юные участники Сабантуя увидели выступления детских коллективов, а на территории «Антарктиды» раскинулся ледовый каток, где звезды фигурного катания и хоккея давали мастер-классы.

Еще одним интересным моментом праздника стало выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля. Кроме того, на площадках фестиваля выступили представители дипмиссий зарубежных государств.

На фестивале также были представлены восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», выставки, аттракционы и мастер-классы.