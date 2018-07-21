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Татар-информ

21 июля 2018, 18:36

Общество

Алексей Песошин принял участие в праздновании Сабантуя в Москве

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Фото: tatarstan.ru

К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в Московском международном фестивале «Сабантуй-2018», сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Фестиваль традиционно прошел в музее-заповеднике «Коломенское», его организаторами стали правительства Москвы, Татарстана Башкортостана, а также РОО — Татарская национально-культурная автономия города Москвы. Художественным руководителем праздника выступил европейский режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай.

Алексей Песошин поздравил участников фестиваля с национальным праздником и зачитал слова приветствия от Президента Татарстана Рустама Минниханова. Кроме того, он вручил благодарственные письма татарстанского Кабмина представителям Татарской национально-культурной автономии Москвы.

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К празднику в Москве приготовили 2018-килограммовый чак-чак, который стал главным его сюрпризом. Кроме того, вниманию посетителей было представлено шесть сцен, которые назывались согласно частям света.

Так, на площадке «Европа» прошли выступления татарских, башкирских и русских артистов, а национальная сцена «Азия» стала территорией сохранения татаро-башкирской культуры. На сцене «Северная и Южная Америка» выступали известные бизнесмены и бизнес-тренеры, на площадке «Африка» гости фестиваля могли поучаствовать в национальных татаро-башкирских играх и конкурсах. На площадке «Африка» юные участники Сабантуя увидели выступления детских коллективов, а на территории «Антарктиды» раскинулся ледовый каток, где звезды фигурного катания и хоккея давали мастер-классы.

Еще одним интересным моментом праздника стало выступление Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля. Кроме того, на площадках фестиваля выступили представители дипмиссий зарубежных государств.

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На фестивале также были представлены восточная ярмарка, аллея национальных шатров «Улица добрых соседей», выставки, аттракционы и мастер-классы.

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