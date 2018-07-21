Тысячи участников «Изге Болгар жыены» вместе совершили полуденный намаз

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Фото: Рамиль Гали
(Болгар, 21 июля, «Татар-информ», Чулпан Шакирова). Участники «Изге Болгар жыены» на площади перед Соборной мечетью в Булгаре совершили полуденный намаз. На него собрались тысячи мусульман.
Вместе с единоверцами намаз совершили Президент Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель Духовного управления мусульман РТ — муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, муфтии и имамы из регионов России.
Намаз был прочитан под руководством председателя Центрального духовного управления мусульман Талгата Таджутдина. Согласно правилам коллективного намаза, мужчины выстроились в ровные ряды за имамом, женщины заняли свои места за мужчинами.
До начала намаза главный казый Татарстана Джалиль хазрат Фазлыев прочитал проповедь перед собравшимся в Соборной мечети. Коллективную молитву завершил муфтий Камиль хазрат Самигуллин.
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