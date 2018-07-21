Путин и Макрон обсудили гуманитарную помощь Сирии

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном совместную инициативу по гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Макрон в своем разговоре затронули актуальные международные и региональные проблемы, продолжив переговоры, которые состоялись в Москве 15 июля.
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», — говорится в сообщении пресс-службы.
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