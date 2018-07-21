Сергей Шнуров опубликовал фото с таинственной незнакомкой

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Музыкант и фронтмен группы «Ленинград» выложил фото в своем Instagram`e с неизвестной девушкой.
Многочисленные поклонники сочли, что перед ними актриса и бывшая возлюбленная Шнура – Оксана Акиньшина. Другие отметили, что в таком образе и новой «кожанке» Сергей Шнуров выглядит очень модно и стильно.
«Какая Акиньшина?», «Поэт и поэтесса», «Шнур, ты крут!!!», «Ээээх на старые грабли....», «Мужская натура... мужской характер... мужская сила взгляда!» – написали поклонники.
Роман Шнура и Акиньшиной длился в течение пяти лет – с 2002-го по 2007 год. Бывшие возлюбленные познакомились на съемках фильма «Игры мотыльков». На момент его начала актрисе было 15 лет, а музыканту — 30.
В мае этого года артист объявил о разводе с третьей женой – Еленой Мозговой (Матильдой). Этому не простому для него этапу Шнур посвятил множество стихов.
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