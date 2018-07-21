Рустам Минниханов: «Татарстан продвигает халяльный образ жизни»

Нужны не только халяльное питание, но и медицина, образование, туризм – инфраструктура исламского образа жизни, отметил Президент Татарстана.

(Болгар, 21 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сейчас Татарстан продвигает халяльный образ жизни, заявил Президент республики Рустам Минниханов в ходе встречи с татарским мусульманским духовенством в Булгарской исламской академии.

Во время своей приветственной речи он напомнил, что в 922 году ислам был принят как государственная религия. «Создание многокультурной, многонациональной, многоконфессиональной России — одно из важных решений. В формировании такого государства есть большой вклад наших предков», — сказал он.

Рустам Минниханов рассказал об отношении к исламу Президента России Владимира Путина. «„Россия всегда была верным защитником интересов исламского мира“, — сказал он (Путин — прим. Т-и). Это не только слова, это дела, и возможности. В России более 4 тысяч мечетей. Раньше ведь мечетей совсем не было. В Казани были всего 2-3 действующих мечети. Сегодня только в Татарстане — 1,5 тысячи», — отметил Рустам Минниханов.

«Сегодня у православных есть крестный ход. Восстанавливаем собор Казанской иконы Божией Матери. Мы должны жить в мире и согласии. Сегодня в России есть понимание этого», — заявил лидер Татарстана.

Президент отметил, что Россия является наблюдателем в Организации исламского сотрудничества. В эту организацию входит более 60 стран.

В мире сейчас проживает 1,7 млрд мусульман, дополнил помощник Президента РТ Камиль Исхаков. «Ни одна другая религия не развивается так, как ислам. Из других религий даже уходят. 60 — 70 процентов браков распадаются за первые 5 лет. Среди тех, кто живет по исламу, такого ведь быть не может! Сегодня основа общества — семья. Государство опирается на семью, она — ячейка общества», — подчеркнул он.

«Сегодня через мечети сохраняем традиции, языки. Сохранить язык, культуру очень тяжело, особенно в стороне от своей территории. Этого можно достичь только через мечети, имамов. Если Шигабутдин Марджани сказал о вещах, сохраняющих религию, сегодня, наоборот, религия, мечети помогают сохранить язык», — считает Рустам Минниханов.

Президент республики отметил, что сейчас ведется активная работа с исламским миром. «В России 20 млн мусульман, это же население целой страны! Нужна также и инфраструктура исламского образа жизни. Не только халяльное питание — медицина, образование, туризм. Возможности прихода к нам очень большие. Это ведь сам по себе большой бизнес. Эта тема поддерживается руководством. Мы сейчас продвигаем халяльный образ жизни», — сказал он.

Рустам Минниханов остановился на вопросах, вызывающих беспокойство. «Есть и традиционный ислам, и те, кто под словом „традиционный ислам“ печется о своих интересах. Подготовка кадров — важная задача. Эта Академия создана по поручению и поддержке Владимира Путина. Мы должны готовить религиозных деятелей. Должны быть медресе, институт и академия, иначе этот процесс будет непонятным. И для стран СНГ ведь эта тема тоже важна. Система подготовки религиозных деятелей — она же всегда была. У нас до революции были религиозные деятели международного уровня. Булгарская академия опирается на ведущие духовные управления мусульман», — заявил Рустам Минниханов.

Президент выразил благодарность тем, кто приехал на «Изге Болгар жыены» издалека. «Спасибо, что приехали, вместе с этим мы воздадим также славу нашим предкам. Я считаю, что такие встречи важны. Ведь идет также работа по очернению ислама. Что не случится — тут же упоминается ислам. В разных религиях есть разные люди. Нам надо защищать интересы ислама. Мы защищаем интересы народов, исповедующих ислам, интересы религии, которую приняли наши предки. Кроме нас никто не защитит. Нам надо сотрудничать с исламским миром», — такими словами он завершил выступление.

Во встрече принимают участие Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, председатель ЦДУМ Талгат Таджутдин, заместитель председателя управления мусульман Кавказа Салман Мусаев, председатель ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин, лидеры мусульманского духовенства и представители научных кругов из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Дагестана, Крыма, Палестины и других регионов.