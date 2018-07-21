Американские ученые предсказали катаклизмы в России

Резкое потепление, вызванное деятельностью человека, может стать причиной сильных природных катаклизмов.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Глобальное потепление может стать причиной сильных природных катаклизмов на востоке России и в Монголии. К соответствующему выводу пришли ученые из США, пишут «Известия».

Специалисты выявили характерные паттерны сезонных колебаний температур до и после промышленной революции. Для этого они провели анализ данных спутниковых наблюдений с 1980 года и сопоставили их с измерениями спутников в тропосфере с 1979 по 2016 год. Ученые также изучили разницу между максимальными и минимальными температурами каждого года.

Так, они определили, что наибольшая разница между летними и зимними температурами существует на востоке России и в Монголии — в средних широтах Северного полушария.

Резкое потепление — результат парникового эффекта, который вызван деятельностью человека, считают ученые. Выявленные процессы станут причиной усиления природных катаклизмов, полагают эксперты.