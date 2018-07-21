Порошенко передал Нидерландам право суда по MH-17

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Право суда по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH-17 в Донбассе передано Нидерландам. Закон о ратификации соответствующего соглашения подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.
Соглашение было подписано главой украинского Минюста Павелом Петренко и главой нидерланского Министерства безопасности и юстиции Стефом Блоком в июле прошлого года. Оно предусматривает проведение слушаний по делу в суде Нидерландов, скорее всего, в Гааге.
Проведение суда будет возможно с использованием видеосвязи, поскольку те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать срок на Украине.
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