Порошенко передал Нидерландам право суда по MH-17

Проведение суда будет возможно с использованием видеосвязи.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Право суда по делу о крушении малазийского Boeing 777 рейса MH-17 в Донбассе передано Нидерландам. Закон о ратификации соответствующего соглашения подписал Президент Украины Петр Порошенко, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

Соглашение было подписано главой украинского Минюста Павелом Петренко и главой нидерланского Министерства безопасности и юстиции Стефом Блоком в июле прошлого года. Оно предусматривает проведение слушаний по делу в суде Нидерландов, скорее всего, в Гааге.

Проведение суда будет возможно с использованием видеосвязи, поскольку те, кто не могут быть экстрадированы в Нидерланды, будут отбывать срок на Украине.