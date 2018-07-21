Полпредство РТ в Москве опровергло информацию о смерти Махмута Гареева

Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти генерала армии в отставке.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Сегодня в соцсетях появилась информация о смерти генерала армии в отставке Махмута Гареева. Полномочное представительство РТ в РФ опровергло эту информацию.

«Сын Махмута Ахметовича Тимур Махмутович и невестка Лейла участвуют в московском Сабантуе. Мы с ними разговаривали. Он жив-здоров, с ним все в порядке. Махмут Ахметович участвует в юбилейных мероприятиях, посвященных 100-летию Ташкентского высшего общевойскового командного училища», — рассказала руководитель пресс-службы представительства Дина Аляутдинова.

Она выразила недоумение, по какой причине появилась эта информация. Махмут Гареев — генерал армии в отставке, Президент Академии военных наук России, участник Великой Отечестенной войны, проживает в Москве.

23 июля ему исполнится 95 лет. В понедельник Полномочное представительство РТ в РФ планирует отметить юбилей Махмута Гареева.