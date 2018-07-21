Колом покинул УНИКС

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(Казань, 21 июля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Испанский разыгрывающий казанского УНИКСа Хоакин Колом перешёл в турецкий «Бахчешехир». Об этом игрок сообщил на своей странице в социальной сети Twitter.
Разыгрывающий Хоакин Колом стал игроком турецкого «Бахчешехира». «Это будет классно. Рад быть частью проекта. Сделаем его еще больше»,— написал испанец.
Напомним, что с 2015 года Колом выступал за УНИКС и был одним из лидеров команды. Его средняя статистика в Единой лиге ВТБ прошлого сезона — 12,9 очка и 5,9 передачи. Именно из рядов УНИКСа в прошлом сезоне Колом впервые был вызван в состав сборной Испании, что стало свидетельством его высокого игрового уровня.
Судя по всему, УНИКС и Колом не сумели договориться о размере нового контракта. Казанцы традиционно не привыкли переплачивать, а агент испанца все три года ставил перед руководством УНИКСа завышенные требования. Место испанца в составе УНИКСа займет американец Пьер Хенри, перешедший в казанский клуб на прошлой неделе из турецкого «Тофаша».
Новый клуб Колома в прошлом сезоне впервые в своей истории вышел в первый дивизион турецкого чемпионата после того, как «Эскишехир» снялся с соревнований. Судя по подписанию Колома, амбиций у боссов «Бахчешехира» немало.
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