Подписаны соглашения между Казанским федеральным университетом и Булгарской исламской академией

Соглашения подписали Камиль Исхаков и Ильшат Гафуров.

(Булгар, 21 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня в Булгарской исламской академии были заключены соглашения между Казанским федеральным университетом и Булгарской исламской академией. Соглашения подписали помощник Президента РТ, председатель совета учредителей Булгарской исламской академии Камиль Исхаков и ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Первое соглашение — о популяризации письменного наследия татарского народа. На основе договора Булгарская исламская академия получает право пользования материалами редких рукописей, хранящихся в Казанском университете.

Вторым соглашением стал меморандум о взаимном сотрудничестве двух учебных заведений.

В эти минуты в Булгарской исламской академии проходит встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с руководителями мусульманских религиозных организаций России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Встреча проходит в рамках торжественных мероприятий мусульманского съезда «Изге Болгар жыены», посвященного годовщине официального принятия Волжской Булгарией религии Ислам.