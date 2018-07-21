Подписаны соглашения между Казанским федеральным университетом и Булгарской исламской академией

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Фото: Гөлнар Гарифуллина
(Булгар, 21 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). Сегодня в Булгарской исламской академии были заключены соглашения между Казанским федеральным университетом и Булгарской исламской академией. Соглашения подписали помощник Президента РТ, председатель совета учредителей Булгарской исламской академии Камиль Исхаков и ректор КФУ Ильшат Гафуров.
Первое соглашение — о популяризации письменного наследия татарского народа. На основе договора Булгарская исламская академия получает право пользования материалами редких рукописей, хранящихся в Казанском университете.
Вторым соглашением стал меморандум о взаимном сотрудничестве двух учебных заведений.
В эти минуты в Булгарской исламской академии проходит встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с руководителями мусульманских религиозных организаций России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Встреча проходит в рамках торжественных мероприятий мусульманского съезда «Изге Болгар жыены», посвященного годовщине официального принятия Волжской Булгарией религии Ислам.
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